Diabetes og forandringer i blodårerne

Hjerte-kar-sygdom er den hyppigste dødsårsag hos personer med diabetes, og samtidig er påvirkning af karsystemet ansvarlig for en del senfølger til diabetes for eksempel bensår, blindhed og blodprop i hjertet.

Noget tyder på, at personer med diabetes har nogle forandringer i blodårevævets struktur og funktion, som gør, at de bliver mere modtagelige for åreforkalkning og blodpropper. Denne påvirkning af blodårerne har været kendt gennem mange år, men de bagvedliggende mekanismer er endnu ikke kendt.

Måske drejer det sig om et samspil af faktorer, der tilsammen giver øget risiko for åreforkalkning og blodpropper?

I mit projekt har vi udviklet en særlig metode til at måle nogle af de proteiner, der er i vævet for at se, om mængden af dem er ændret hos personer med diabetes sammenlignet med ikke-diabetikere.

I fremtiden kan dette projekt føre til udviklingen af en ny blodprøve, som kan afsløre, om den enkelte patient med diabetes er i højere eller lavere risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom. Dermed kan behandling sættes ind tidligere og målrettes den enkelte.

