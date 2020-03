Digitaliser dit team og din teamproces med TeamKey App'en

Foredraget giver et forfriskende bud på digital håndtering af teams. Fokus er på egen adfærd i teamrolle og i teams. I løbet af foredraget bliver deltagerne inviteret til at deltage aktivt med egne mobiltelefoner. Der bliver lejlighed til at teste sig selv og oprette teams - alt sammen ved hjælp af den gratis app TeamKey, der i øvrigt også lever op til GDPR og desuden er helt uden reklamer og videresalg af oplysninger.

Med en blanding af teori og deltagernes egne data gennemgås fordele og ulemper ved forskellige teamroller og den optimale teamledelse. Foredraget er fyldt med heldige og uheldige eksempler på målopnåelse, kommunikation og problemløsning.

TeamKey, der er baseret på 50 års forskning, er nu digitaliseret og har fået et grundigt psykologisk eftersyn. TeamKey indgår som værktøj i E-PBL på Aalborg Universitet og har mødt stor interesse, fx på 29th International Congress of Applied Psychology i Montreal, Canada. Visionen for TeamKey er, at alle fortjener let adgang til valid indsigt i egen adfærd, og at alle har ret til selv at styre data om sig selv. Foredraget viser, hvordan det kan implementeres i uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og organisationer - og tilpasses til rekvirenten.