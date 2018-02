Disrupt dit managerial mindset og få succes med Big Data

I præsentationen beskriver vi, hvad Big Data er, hvordan de kan anvendes på nye måder til at interagere med kunderne, hvad der skal til for at få hele organisationen til at tænke nyt, samt hvordan nye visioner omkring brugen af Big Data (og data mere generelt) kan generes og benyttes optimalt.

Med os har vi forskellige case studies fra vores bog. Desuden giver vi mulighed for, at du kan teste dit strategiske mindset online og se, hvordan det harmonerer med dine kollegaers, dit firma og dine kunders præferencer.

Vi taler om, hvordan dit og dine kollegaers 'managerial mindsets' er den største hindring for en succesfuld implementering af Big Data-teknologier og kan blive en dyr fornøjelse for firmaet.