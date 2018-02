Disrupt dit mindset og få succes med Big Data

Vi starter med kort at definere begrebet Big Data for at sikre, at vi alle taler samme sprog og har samme forståelse af dette buzzword.

Vi fortsætter med tankesættet hos de ledere og nøglemedarbejdere, der skal arbejde med Big Data i hverdagen. Vi ser på de fire forskellige mindset, som en person kan have, og hvordan det påvirker strategi og det daglige arbejde. Dette belyses gennem små cases og eksempler.

Vi ser på graden af gab mellem den enkelte medarbejders mindset og organisationens strategi. Hvilke konsekvenser har dette?

Som afslutning udfordres de eksisterende ledelsesmodeller, og hvilke konsekvenser dette kan have i organisationen.

I mange organisationer er der investeret store beløb i ny teknologi allerede. Vi kommer med opskriften på at hjælpe ledere og nøglemedarbejdere til at skabe forbindelse mellem teknologi og forretning og sikre værdiskabelsen.

