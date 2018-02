Disrupt mig vel! Hvorfor er hjernen en vigtig spiller i den digitale tidsalder?

Bliv klogere på den markante sammenhæng, der er mellem en succesfuld Big Data-strategi og vores ledelsesmæssige mindset.

Find ud af hvordan vores hjerne reagerer på disruption, hvorfor vores mindset modarbejder os, når vi skal tænke nyt, og hvordan Big Data kan hjælpe os med det.

Når samfundet ændres radikalt, er implementering af nye teknologier ikke tilstrækkeligt, for at organisationer og mennesker kan følge med. Det er i forvejen en udfordring for mange organisationer at tænke sine kunder, klienter, borgere og samarbejdsparter ind i en digitaliseringsstrategi – men det er i højere grad en mental udfordring. Ledelsens mindset kan udgøre den største barriere for en succesfuld digitaliseringsproces. Første skridt på rejsen mod innovation, transformation og nye forretningsmodeller er, at man tør udfordre sit mindset!

Jeg vil forklare, hvordan man kan arbejde med sin strategiske tænkning og derved forbedre de organisatoriske forudsætninger for at skabe værdi med nye digitale teknologier, så som sociale medier og Big Data.

Foredraget tager udgangspunkt i den forskningsbaserede bog 'Disrupt dit Mindset – og få succes med Big Data', der er skrevet til praktikere (primært ledere), og som introducerer fire dominerende strategiske mindset. Bogen er skrevet af Pernille Rydén, som er lektor og studieleder på DTU, Torsten Ringberg, som er professor på CBS og Per Østergaard Jacobsen, der er direktør for Efficiens.

Kan afholdes på dansk eller engelsk