Dokumentation af socialpædagogisk praksis – Dilemmaer fra dagligdagen

Den offentlige sektor har længe arbejdet med at implementere forskellige former for New Public Management - og med det nye former for og krav til dokumentation. Disse krav og retningslinjer giver store udfordringer, da de komplekse opgaver i den offentlige sektor og særligt i socialpædagogisk praksis, sjældent kan beskrives hurtigt og præcist.

Oplægsholder Morten Velsing Nielsen, stiller i sit oplæg skarpt på arbejdet med dokumentation i det socialpædagogiske område, og de dilemmaer der opleves i praksis. Undervejs præsenteres og diskuteres de udfordringer som opstår, når dokumentation skal indskrives, når dokumentationen skal indsamles og opsummeres, og når dokumentation skal formidles, så det kan skabe læring i organisationen. Oplægget er derfor interessant for både socialpædagoger og administrative medarbejdere i den offentlige sektor, der arbejder med at dokumentere kompleksiteten i socialt arbejde på en meningsfuld måde. Forsker og underviser Morten Velsing Nielsen beskæftiger sig med forskning i inddragelse og styring, som han har undersøgt på socialområdet samt i forbindelse med udvikling af ny teknologi gennem forskning og innovation.