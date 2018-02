DTU Danchip - et laboratorium for fremtidens nanoteknologi

DTU Danchip er nationalt center for fabrikation af mikro- og nanoteknologi og er en del af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Her er adgang for både virksomheder og folk tilknyttet til universitetsverdenen. Vores største og vigtigste laboratorium er et renrum, hvor der er meget færre partikler i luften end i et almindeligt laboratorium. Derved undgår støv på de mange følsomme optiske og elektroniske komponenter, vi fremstiller.

Jeg vil fortælle om hverdagen i laboratoriet og om nogle af de mange trin, der indgår i at skabe fremtidens nanoteknologi.

Foredraget kan tilpasses nærmere afhængig af publikums interesser – skriv og spørg.