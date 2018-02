Efternavnene fortæller historier: Hvor i landet hedder mennesker hvad?

Efternavne var indtil for et par årtier siden arvelige på den måde, at de opførte sig som et gen på Y-kromosomet. De fleste danske efternavne er 'sen-navne', men mange er også sted- og gårdnavne. For det meste de har en historie på under 200 år.

På trods af de omfattende vandringer i den danske befolkning siden det 19. århundrede er der store regionale forskelle i forekomsten af de forskellige efternavne. Disse forskelle afspejler ofte forskelle i forekomster af fornavne for 200 år siden. Det gør sig gældende både på Bornholm og i Jylland med forskellig baggrund. På Bornholm er der næsten ti gange så stor hyppighed af efternavnet Ibsen omkring Svenneke som i nærheden af Rønne, og for efternavneparret Pedersen/Petersen ses en lignende forskel mellem Sønderjyland og Nørrejylland. Disse forskelle tyder på, at en stor del af den genetiske variation, der var til stede i den danske befolkning inden moderniseringen i det 19. århundrede, er bevaret. I foredraget kommer jeg ind på årsagerne til de oprindelige forskelle i forekomsten af de forskellige efternavne, på de vandringsmønstre, der har bevaret forskellene gennem 150 år og på de sociale strukturer, man kan udlede af mønstrene.