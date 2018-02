En laserpointer mindre end et sandkorn: hvordan og hvorfor?

De fleste kender til en almindelig laserpointer, men de færreste er bevidst om, at det samme koncept kan skaleres helt ned i nano-størrelse - mange hundrede gange mindre end størrelsen af et enkelt sandkorn. De to oplagte spørgsmål er så 'hvordan?' og 'hvorfor?'

Foredraget præsenterer svar på disse spørgsmål, og giver et indblik i hvordan lys - den essentielle ingrediens i en laser - kan kontrolleres helt ned på nano-skala. Dette er en skala, der, målt i størrelsesordner, er lige så langt fra vores egen hverdag, som afstanden til solen er det. Træd ind i nanoteknologiens fascinerende verden og mød nogle af byggestenene til morgendagens computerchips og ultra-præcise måleinstrumenter.