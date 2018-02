Endofytter: plantens egne svampe kan beskytte mod sygdomme

Vores forskning har til formål at forstå kompleksiteten i samspillet mellem planter og svampe og undersøge, hvordan de påvirker sygdomme og abiotisk stress, med det formål at finde løsninger, der kan hjælpe til at reducere problemerne. Vi er især interesseret i de svampe, som vokser inde i planten og som kaldes endofytter. Jeg vil præsentere resultater fra vores undersøgelser over, hvilke endofyttiske svampe, der rekrutteres i hvede og tomat. Her undersøger vi, hvilken effekt plantens arvemasse – genotype – har på svampefloraen. Vi håber, at den viden, der opnås, vil bidrage til at udvikle nye, effektive biologiske bekæmpelsesmidler mod gråplet (Septoria) og aksfusariose i hvede og til at reducere sygdomme og abiotisk stress i tomat (saltstress)



OBS: Kan afholdes på både dansk og engelsk