Er fedtforbrænding vigtigt for sundhed og præstation?

Foredraget har to hovedtemaer. Det første tema belyser, hvilken rolle vores evne og kapacitet til at forbrænde fedt har for vores sundhed og risikoen for at få livsstilssygdomme. Det andet tema ser på, om den maksimale evne til at forbrænde fedt under arbejde har betydning for præstationsevnen i udholdenhedsidræt.

De to ovennævnte hovedtemaer belyses med en række konkrete eksempler på forskningsprojekter, som min forskningsgruppe har lavet over de senest 15 til 20 år. Vi studerer primært mennesker, og undersøger, hvordan kost og forskellige typer træning og detræning påvirker kroppen i hvile og under arbejde. Vi har blandt andet undersøgt, hvad der sker i kroppen efter længerevarende livsstilsintervention med kost og fysisk aktivitet og ikke mindst i perioden efter en livsstilsintervention. Vi har desuden for nyligt undersøgt, hvad der sker i kroppen, hvis man træner mere end syv timer om dagen. Fokus i disse og andre studier er at forstå kroppens håndtering og forbrænding af fedt i primært musklerne og forstå, hvad dette indebærer for sundhed og præstation.