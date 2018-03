Familier på flugt – Hvordan skabes et nyt liv i Danmark?

De senere år har mange syriske familier måttet flygte fra krigen i hjemlandet og tage ophold i Danmark. Men hvordan opleves flugten og mødet med et fremmed land fra flygtningenes perspektiv? Hvilke udfordringer oplever de når de forsøger at genskabe en hverdag og et familieliv? Og hvordan kan man som fagprofessionel drage nytte af disse erfaringer og gøre mødet med vores samfund til en bedre oplevelse?

Ph.d. og psykolog Ditte Shapiro, belyser i dette oplæg den aktuelle samfundsproblematik der omhandler flygtede familiers hverdagsliv og problemer i Danmark – og hun gør det med udgangspunkt i syriske familiers oplevelser. Formålet med oplægget er at tilbyde en dybere viden om de komplekse processer og problemer forbundet med at flygte og genskabe familieliv i og på tværs af lokale og transnationale sammenhænge. Emnet belyses med empiriske eksempler og analytiske pointer fra hendes Ph.d.-afhandling "Familieliv på flugt - syriske familiers oplevelser af brud og genskabelse af hverdagsliv i Danmark". Undervejs dykkes der ned i forskellige syriske familiers oplevelser af brud og deres håndtering af skiftende livsbetingelser i forbindelse med flugt fra krig, asyl- og opholdstilladelse. Ditte Shapiro er adjunkt, Ph.d. på Absalon, og uddannet psykolog. Hun har arbejdet med asylsøgende børn og familier i Røde Kors. I dag forsker og underviser hun i tvungen migration.