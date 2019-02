Fik vi demokrati i 1849?

Det er en udbredt opfattelse, at Danmark i 1849 gik direkte fra enevælde til demokrati, men det er en myte. Der blev i 1849 indført et konstitutionelt monarki, som gradvist er blevet demokratiseret - langsomt, med fremskridt og tilbageskridt - og uden at være fuldendt.

Foredraget vil oplyse om baggrunden for den eksisterende politiske styreform i Danmark.