Find den bedste løsning

Vi ser optimering mest tydeligt, når vi ønsker at finde den hurtigste eller korteste rute til en vens nye hus eller ønsker det største afkast på vores private investeringer. Den teknologi, der omgiver os, forsøger også konstant at give de bedste løsninger - som en mobiltelefon, der vil give det bedste gæt på det data, der var tilsendt den over en 3G-forbindelse.

Mindre tydeligt er det, at når vi udregner et gennemsnit af en talrække, søger og udregner vi faktisk den bedste løsning på et problem. I dette foredrag vil vi undersøge en række problemer fra vores hverdag og samfund og forklare, hvordan man finder den bedste løsning, baseret på vores logiske og intuitive forståelse af problemet.