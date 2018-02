Findes der liv udenfor Jorden?

Foredraget handler om, hvad vi leder efter, når vi er ude efter at finde liv uden for Jorden. Hvad kræves der af disse steder, for at liv kan starte og udfolde sig?

Er Jorden virkelig det eneste sted i universitet, hvor der findes liv? Hvad ved vi om forudsætningerne for liv? Findes der liv på Mars, og hvordan kan vi undersøge det? Disse astrobiologiske spørgsmål vil jeg diskutere i mit oplæg. I oplægget vil jeg understrege, at besvarelsen af spørgsmålene kræver et tæt samarbejde mellem mange fagdiscipliner inklusive biologi, molekylærbiologi, kemi og fysik. Desuden berører besvarelsen af disse spørgsmål en række etiske aspekter, blandt andet hvad det betyder for vores syn på Jorden som et unikt habitat. Kan vi bare ødelægge Jorden for derefter at flytte til en anden planet?