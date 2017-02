Fodboldstøvler? Fodboldspillerens vigtigste udstyr?

Sportsteknologi er et kæmpe og stadigt hurtigt voksende marked. Sportsudøvere har nået et niveau, hvor man gennem interventioner i form af blandt andet træning, taktik og fysiologisk selektion har opnået store forbedringer i performance. Derfor kan en forbedring i performance på få procent, være forskellen mellem podieplads eller fiasko ved store sportsevents. Foredraget vil give publikum et indblik i sportsteknologiens udvikling og betydning for sport i dag.

Dertil vil der gives et indblik i forskerens forsøg med og viden om fodboldstøvledesign – fodboldspillerens vigtigste udstyr. Kan en fodboldstøvle faktisk gøre dig hurtig som Ronaldo eller teknisk som Messi? Hvor meget ved vi i dag og hvor kritisk skal man være, når man vælger sine fodboldstøvler?