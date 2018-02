Føl gyset – og bliv stærkere

Gyserfilm får hårene til at rejse sig, giver os kvalme, lader os stivne i frygt og får os til at skrige i rædsel. At blive bange er nemlig ikke én, men flere følelser. Foredraget fortæller om gysets anatomi, om dets primære følelser og dets basale fortællinger. Det viser, hvordan aggression og leg er drivkræfter i genren, og hvilke følelser vi træner i legen.

Spøgelsesfilm lader os sanse uhygge, frygt og skræk, og de behøver ikke være blodige for at give os mareridt. Splatterfilm rendyrker smerte og afsky og kan være ekstreme. Og så er der romantiske gysere, der blander frygt med lyst og forførelse. I foredraget viser jeg, hvorfor det ikke er farligt, men tværtimod sundt at gyse.

Emnerne spænder over: Frygtens anatomi, gysets forskellige følelser, at lege med frygt, og hvorfor det er sundt.