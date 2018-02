Jeg tager udgangspunkt i den normale sensomotoriske udvikling hos babyer og børn for at forstå, hvordan en medfødt hjerneskade kan påvirke udviklingen og have vidtstrakte effekter i fremtiden.

Motorisk og kognitiv udvikling hænger uløseligt sammen. Kognitiv udvikling sker kun på baggrund af, at vi bevæger os og prøver tingene af på vores egen krop. Det vil blot sige, at jo mere vi bevæger os, jo flere sanseinput kan vores hjerne arbejde med for at finde hoved og hale i, hvordan vi selv bevæger os, og hvordan vi kan skabe kontrol over de bevægelser, vi udfører – nemlig følelsen af at være den 'agerende' i handlingen også kaldet 'Sense of Agency'.

Forestil dig en lille baby, der leger med en rangle. Hver gang, han ryster ranglen, rasler den. Men det skal babyen først forstå for at få kontrol over sine bevægelser. Det koster tid og øvelse. Hver gang, han bevæger sin arm og dermed ranglen, opnår han er lidt bedre forståelse af hans motoriske kunnen. Først når han har opnået kontrol over sine bevægelser, kan han komme til forståelsen af, at det netop er at ryste sin arm, der får ranglen til at rasle.

Det er hjernens kapacitet – en sansemotorisk bearbejdning – der udløser følelsen af kontrol over egne bevægelser. Men hvad sker der, hvis hjernen er blevet ændret på grund af medfødt sygdom?