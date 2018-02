Forebyggelse virker stik modsat hensigten

Der er et paradoks, som undrer mig: På den ene side er vi som samfund enormt optagede af at forebygge social ulighed i sundhed. På den anden side er vi meget lidt tilbøjelige til at forstå ulighed som noget andet og mere end blot visse individers manglende evne til at træffe fornuftige valg.

Når vi forstår sundhed som et individuelt valg, følger det imidlertid, at forebyggelse drejer sig om at få den enkelte til at træffe de rigtige valg. Samtidig er der det særlige, at forebyggelse handler om at identificere problemer, FØR de opstår. Det betyder, at alle familier nu underlægges en form for vurdering af, om de er i risiko for at udvikle problemer – om de evner at træffe sunde valg. Men spørgsmålet er, om alle har adgang til sunde valg?