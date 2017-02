Forskning i økologisk svineproduktion

Foredraget omhandler den forskning i økologisk vvineproduktion, der foregår på Økoplatformen på Aarhus Universitet i Foulum. Vi forsøger blandt andet at finde ud af, hvor langt en økologisk so går om dagen. Hvor meget græs soen kan æde, og så tester vi adfærden hos forskellige racer, for at se, om vi kan finde en race, der er specielt egnet til friland.

På Økoplatformen i Foulum går der lige nu 40 søer i henholdvis drægtigheds- og faremarken. Dyrene indgår i ernærings- og adfærdsstudier, hvor vi blandt andet forsøger at kortlægge dyrenes aktivitetsniveau ved hjælp af udstyr, som egentlig er udviklet til fodboldspillere. Vi videoovervåger dyrene i hytterne og laver forskellige adfærdstests. Derudover tager vi blod- og urinprøver for at få et billede af, hvor meget græs og grovfoder de kan æde samt hvor meget energi de bruger på termoregulering, mælkeproduktion og fosterproduktion. Foredraget vil komme ind på disse forskningsområder og der vil være videoer af, hvordan vi tager prøver og håndterer forsøgsdyrene i det daglige arbejde.