Fra affald til værdifulde produkter

Køretøjer, rumfartøjer, skibe, byggematerialer m.m. består i stort omfang af fiber forstærket plast. Dette materiale kan ikke genanvendes igen, hvilket betyder, at der bliver genereret over 10.000 ton og 300.000 ton affald fra disse industrier om året i henholdsvis Danmark og Europa! Affaldet bliver primært deponeret på lossepladser- men det er ikke en bæredygtig løsning! Mængden af denne slags skrot er stigende, og man forudser, at mængden vil stige betydeligt for hvert år. Allerede nu udgør affaldet et stort miljøproblem. Der skal derfor findes en løsning indenfor nærmeste fremtid! Få indblik i den nyeste forskning på området, når Hülya Ucar fortæller om, hvordan det er lykkedes hende at nedbryde dette affald til dets bestanddele: Fibre, fyldmateriale, hærder samt værdifulde kemikalier.

Fibre forstærkede plastik kompositter er syntetisk fremstillede materialer med overlegne egenskaber sammenlignet med konventionelle materialer, såsom metaller. Anvendelsen af disse materialer i forskellige industrier er steget meget de seneste årtier og fortsætter stadig med at stige hvert år. De primære anvendelsesområder omfatter rumfart, transport, sport og konstruktion. På trods af det store potentiale samt fordelene ved disse komposit materialer, er de forbundet med store miljømæssige og samfundsmæssige problemer, fordi de ikke kan genbruges på lige fod med f.eks. plastik-flasker o.l.

I dag bliver størstedelen af alt fibre forstærket plastik affald deponeret på lossepladser, hvilket ikke er en bæredygtig løsning. Igennem 3 års forskning, er det lykkedes Hülya at omdanne dette affald til mere værdifulde produkter. Plastik delen af dette materiale kan omdannes til en værdifuld råolie med høj brændværdi eller til dets bestanddele igen. Glas og carbon fibrene kan også udvindes og genbruges til nye materialer. De opdagelser der er gjort igennem dette projekt kan implementeres på større skala, som en løsning til at fjerne dette globale affaldsproblem.