Fra muld til guld – svampe laver skrald om til grøn energi

I mange bioteknologiske laboratorier er det svampe, der laver arbejdet. Det er dem, der producerer mange af de stoffer og enzymer, vi tilsætter vores mad, vores vaskepulver og det er også dem, der producerer mange af det antibiotika, vi køber på apoteket, når vi er syge.

Novozymes er en dansk virksomhed, som er førende inden for industrielle enzymer. I dag er et af kerneområderne for Novozymes at udnytte svampenes enzymer til at omdanne affald til sukker, der igen kan omdannes til biobrændsel.

I min hverdag forsker jeg i, hvordan vi gennem genteknologi, kan gøre enzymerne endnu hurtigere og mere effektive til at forvandle skrald til biobrændsel. Jeg glæder mig til at fortælle jer om, hvordan fremtiden kan blive grønnere med svampenes hjælp.