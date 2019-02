Fra skøn til algoritmer i den offentlige sektor

Den udbredte praksis med at erstatte skøn med algoritmer i den offentlige sektor giver i mange tilfælde god mening, da det kan frigøre ressourcer fra rutinearbejde og give mere tid til meningsfuldt arbejde, der kræver kontekstforståelse, konkrete vurderinger og brugen af et professionelt skøn. Men det rejser også nogle svære spørgsmål om, hvor grænsen skal gå - i hvilke tilfælde giver det mening at erstatte professionelle skøn med automatiserede beslutninger? Hvor går grænsen? Hvad betyder reduktionen af menneskeligt skøn for medarbejderes professionelle identitiet, for borgernes møde med den offentlige sektor, for effektivitet, for retssikkerhed og for den værdi, offentlige organisationer skal levere?