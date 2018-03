Fremskreden kræft - Hvordan gør man den sidste tid så god som muligt?

For mennesker med kræft og deres pårørende er den sidste tid meget svær. Det kan være en udfordring for den ramte at bibeholde en positiv identitet og selvopfattelse. Derfor er det så meget desto mere vigtig, at de mennesker tættest på får viden om hvordan de kan støtte og pleje på en måde en måde der er så værdig som muligt. Med udgangspunkt i et netop afsluttet dansk forskningsprojekt præsenteres viden om hvordan udfordringer med at klare sig i hjemmet og modtage pleje og behandling i hjemmets privatsfære, påvirker mennesker med kræfts muligheder for at opretholde en positiv identitet i den sidste tid. Oplægget er interessant for både pårørende og sundhedsprofessionelle, der arbejder i hjemmene hos mennesker med fremskreden kræft.

Oplægsholder Jesper Larsen Mærsk præsenterer forskningsprojektet og dets resultater. Oplægget belyser forskellige aspekter af dagligdagen, som har betydning for hvordan støtte, pleje og behandling kan leveres så mennesker med fremskreden kræft kan bibeholde deres værdighed og bevare en følelse af sammenhæng mellem dagligdagen, som den var før kræften, og deres nuværende situation. Som del af oplægget præsenteres forskellige uddrag fra samtaler med mennesker med fremskreden kræft, der er med til at give tilhøreren et unikt indblik i de udfordringer og tanker der fylder i den sidste tid. Jesper Larsen Mærsk er lektor på Absalon, ph.d., cand. pæd. og ergoterapeut og mangeårig underviser på ergoterapeutuddannelsen. Han er blandt andet medredaktør og medforfatter på bogen Nordisk aktivitetsvidenskab, hvori begrebslige og teoretiske forståelser præsenteres der er relevante i forhold til at forstå hverdagslivet hos forskellige grupper af mennesker, herunder også mennesker der lever med kroniske og livstruende sygdomme.