Fremtidens teknologier i byen hedder Big Data, Smart City og Digital Twin

Andelen af Jordens befolkning, der lever i byer, vokser. Det indebærer nye strategier for infrastruktur, forsyning, bosætning og klimatilpasning i alle byer globalt.

Der er tre teknologiske koncepter, som især fremhæves i denne udvikling;

Big Data, Smart City og Digital Twin.

Alle tre koncepter overlapper hinanden, og de vil forandre måden, vi lever i og oplever byen på.

Dette foredrag går bag teknologierne og forklarer koncepterne i forhold til vores hverdag. Der vises eksempler på, hvordan nogle byer allerede er i gang. Som det er med alle teknologier, så drives udviklingen frem sammen med en række dilemmaer.

Her handler det især om beskyttelsen af privatlivet, tilliden til dem der forvalter vores data og påvirkningen af de demokratiske principper i samfundet. Formålet med foredraget er at skabe grundlag for en kritisk stillingtagen til og diskussion af disse teknologier