Geometri & Energi: Geodæter, lys og sæbeboblers fysik i krumme rum

Vi peger først på nogle af de utallige steder hvor man kan få øje på fænomener der viser sammenhængen geometri <---> energi. Der er nemlig mange naturligt forekommende eksempler på interessante geometriske former som kan forstås ud fra denne vinkel, både fra biologi, fysik og observationer af verdensrummet: Det gælder både geodæter (hvordan rejser man hurtigst fra punkt A til punkt B?, udbredelse af lyd og lys (geometrien i et fatamorgana, d.v.s. en luftspejling, som også gør at man måske kan være heldig at se den samme stjerne på to forskellige steder på nattehimlen!), formen på sæbebobler, formen på små organeller i menneskekroppen, de flotte farver på fugle- og insektvinger, Newtons love og Einsteins generelle relativitetsteori.

Vi demonstrerer så med "matematiske forsøg". F.eks. når en Lego-figur udforsker en flade af karton. Vi når her til en intuitiv forståelse af hvad det vil sige at to ellers tilsyneladende forskellige geometriske rum i virkeligheden er "det samme". Og at der er flere forskellige slags fladekrumning i spil. Og at energien er tæt knyttet til geometrien.