Gift og medicin fra havets langsomme jægere

Havsnegle fra slægten ”Conus” jager dyr, som kan være meget hurtigere end dem selv. For at kunne gøre det har hver snegl udviklet flere hundrede giftstoffer, som de bruger til at lamme deres bytte. Lidt ligesom nogle edderkopper eller skorpioner.

Nogle få af disse sneglearter er meget farlige for mennesker, og en enkelt af dem har været skyld i adskillige dødsfald over årene. For de fleste er deres ”gifte” kun giftige for deres byttedyr. I mennesker vil det måske svide lidt som et bistik, eller måske slet ikke blive opdaget.

Alligevel indeholder deres gifte ofte en masse stoffer, som har en virkning på mennesker. Disse stoffer har ofte nogle egenskaber, som gør dem interessante til brug som lægemidler. Derfor er denne gruppe af snegle en oplagt mulighed for at udnytte naturens ressourcer til at opdage og udvikle ny og bedre medicin mod en lang række sygdomme.