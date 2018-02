Hesteblod eller virus: Hvad virker bedst mod slangebid?

Når jeg kommer på besøg med dette foredrag, bliver det med fokus på, hvordan bioteknologi kan komme store problemstillinger til livs – i dette tilfælde slangebid.

Slangebid og følgerne heraf er af WHO kategoriseret til at være en af verdens mest neglegerede tropesygdomme, da det hvert år leder til mere end 100.000 dødsfald og op til 400.000 amputationer, vansiringer og tilfælde af blindhed. Hvis man er så uheldig at blive bidt, så består modgiften af en uspecifik cocktail fra en hest, der i værste tilfælde kan slå patienten ihjel. Som slangebidsoffer skal man derfor ikke kun overleve slangebiddet, men også modgiften – det må og kan gøres bedre!

Det er dét, vi gør i Tropical Pharmacology Lab, hvor der arbejdes på en ny og mere specifik modgift ved hjælp af nogle af de nyeste bioteknologiske metoder.

Mit foredrag vil sætte størrelsesordenen af slangebid i perspektiv, forklare om den nuværende modgift mod slangebid – som altså er lavet på hesteblod – og give et indblik i hvad der lige nu bliver gjort for at komme problemet med slangebid til livs.