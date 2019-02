Bedre tænder giver bedre liv og skolegang til nogle af verdens fattigste børn

I de fleste fattige lande lever mange med smerter fra tænderne.

Fremmer man tandsundheden, fjerner man ikke blot smerter hos mange, man øger også børn og unges skolegang i en sådan grad, at det kan ses på deres læringsresultater.

I mange fattige lande ved forældre, lærere og elever desværre ikke, hvad der skal til for at sikre sundhed frem for sygdom og smerter i tænderne.

Foredraget tilrettelægges, så det kan være rettet mod større børn, unge og voksne, så det både fortæller en spændende historie om udvikling i et fattigt land og giver deltagerne mulighed for at reflektere over egne valg og egen sundhed.