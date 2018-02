Hørelse, sprogudvikling og adfærd

Mellem to og syv pct. af vore medborgere kæmper med sproglige vanskeligheder. Nogle har i tilgift adfærdsproblemer. Adskillige får påhæftet en diagnose (f.eks. ADHD, APD, dysleksi). Imidlertid har forskere og undervisere i årevis overset hørelsens betydning for såvel sprogudvikling som for visse adfærdsproblemer samt negligeret nogle muligheder for afhjælpning, f.eks. via musik.