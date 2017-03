Hormoner, neuroner og store portioner - hvordan regulerer vi appetitten?

De fleste har sikkert hørt en masse i medierne om, at en fedmeepidemi har ramt Danmark - ja, hele verden faktisk, i dag er det sådan, at der findes flere overvægtige end undervægtige. Derfor er der stor interesse i at udvikle en behandling, som gør det nemt at komme af med de overflødige kilo. En af måderne kunne være, hvis vi fandt en måde at mindske appetitten på.

Jeg fortæller først kort om, hvor stort problemet med fedme er. Dernæst kommer jeg ind på, hvordan vores appetit reguleres via et samspil mellem hormoner og hjerne.



Vi skal tale om, hvad et hormon egentlig er, og hvordan hjernen påvirkes til enten at føle sig sulten eller mæt.



Til slut kommer jeg ind på min egen forskning, og hvordan vi undersøger, om et bestemt B-vitamin måske kan hjælpe os i kampen mod fedme.