Hovedtemaer i den franske debat som de fremstår i de franske medier i 2015-2016

2015 og 2016 var skelsættende år for det franske samfund: terrorismen med hundredevis af uskyldige ofre, krigen i Mellemøsten og Afrika, immigrationsbølgen, det militære engagement og forholdet til EU. Disse internationale begivenheder har sat dybe spor, og de præger den offentlige sfære og skaber spændinger og grøfter i det politiske liv og det franske samfund: national identitet over for multikulturalisme, eliten over for den brede befolkning, mainstream-medier over for alternative medier... Er vi i krig? Hvad med Tyrkiet, USA og Rusland?

Jeg vil skitsere hovedlinjerne i den offentlige debat, som de fremstår i de franske medier.