Hvad er en forretningsmodel?

Every company has a business model, whether that model is explicitly articulated or not... (Chesbrough 2006). Udbredelsen af konceptet forretningsmodeller har udviklet sig markant i løbet af de sidste 15 år, og er i dag vidt udbredt både som et praksisværktøj til anvendelse i strategi- og organisationsudvikling samt i forskning.

I dette foredrag vil jeg præsentere eksisterende forskning omkring forretningsmodeller som et koncept funderet i en flerhed af teoretiske perspektiver. Derudover vil jeg, med udgangspunkt i konkrete cases, give et indblik i, hvordan fokus på værdiskabelse kan medvirke til at kaste nyt lys over strategiske og organisatoriske problemstillinger, samt skabe indsigt i hvordan virksomheder genererer værdi både for dem selv og øvrige interessenter. Samtidig inkluderes også perspektiver på, hvilke udfordringer innovation af forretningsmodeller kan skabe i en både intra- og inter-organisatorisk kontekst.