Hvordan bruger du som borger Åbne Data? - Med afsæt i fortællinger og erfaringer fra hele Europa sætter vi Åben Data til debat

I Milano kickstartede vores kolleger offentlig publicering af data fra et metro-selskab, så kommunen nu et år senere kan tilbyde borgere øget transparens igennem en service, som guider dem gennem et kompliceret kompensations-system i forbindelse med byggeri-gener. I Barcelona inddrager en ny-udviklet service data om pollenforekomster, så allergikere mere frit kan færdes i byens rum. I Danmark, har lystfisker-data fra Limfjorden et kreativt potentiale, hvis der kan udvikles en ny service, som klæder uerfarne fiskere på til at komme ’ud med snøren’.

I foredraget folder vi eksempler som disse ud. Vi diskuterer både succeser og udfordringer, når almindelige mennesker med forskellige kompetencer og interesser samarbejder om at løse konkrete problemer med afsæt i data. Undervejs bryder vi fortællingerne op, rejser spørgsmål og igangsætter samtaler og engagerende øvelser. Oplægsholderne er begge tilknyttet www.open4citizens.eu projektet.