Hvordan bygger og renoverer vi grønt?

Et foredrag om de nyeste teknologier inden for grønt byggeri og hvad der skal til for at fremtidens byggeprojekter bliver grønne.

I Danmark stilles der høje krav til bygningers energiforbrug, og med energimærkning bliver energirigtige renoveringer meget vigtige. Der er en masse nye grønne teknologier der er kommet på markedet de sidste par år, og vi vil også se lidt fremad på dem der kommer til at spille en stor rolle i fremtiden. Denne omstilling af byggeriet til grønne bygninger med fokus på energineutralitet, byggematerialers livscyklus og høj udførselskvalitet stiller helt nye krav, og vi vil se på hvad det betyder for fremtidens byggeri. Vi stiller skarp på den grønne udfordring i byggeriet i et spændende foredrag, og ser også på fremtidens muligheder.