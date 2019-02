Hvordan virker sæbe?

Hvorfor tror du, at vi bruger sæbe til at vaske hænderne i stedet for bare at skylle dem under vandhanen? Og har du lagt mærke til, at vand og olie ikke blander sig?

Jeg vil snakke om, hvordan vand, olie og sæbe fungerer og påvirker hinanden og forsøge at svare på alle jeres spørgsmål. Bagefter laver vi nogle forsøg sammen for at teste vores nye viden. Vi skal blandt andet lave lavalamper, male med mælk - ja, og ind imellem vaske vores hænder med sæbe! Målgruppe og lokaler Forsøgene passer til børn i 1.-3. klasse. Der skal være et egnet lokale til rådighed - for eksempel et naturfagslokale.