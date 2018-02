Hvorfor dør vi egentlig?

Den ilt, vi indånder, som er nødvendig for vores liv, er også kilde til vores ældning gennem oxidation at kroppens vigtige makromolekyler – DNA, proteiner og fedtstoffer. Med mere end 20 års erfaring indenfor forskning i såkaldt 'oxidativt stress' fortæller Jens Lykkesfeldt om, hvorfor luftens ilt er et tveægget sværd, og om man overhovedet kan gøre noget for at leve længere.

Foredraget er især rettet imod 8.-9. klassetrin. Vi ser på levealderens udvikling gennem tiderne og kommer ind på forskellige banebrydende opdagelser, som har ændret historien og vores levealder.

Jens forklarer principperne i oxidativt stress, og hvordan ens livstil kan påvirke levealderen, eksempelvis gennem rygning. Eleverne byder ind med svar på spørgsmål, som de googler sig til under foredraget, og der er forberedt et gruppearbejde, som eventuelt kan inddrages.