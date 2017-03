Hvorfor kan vi ikke se på SKAM længere?

Ophavsretten er territorial. Men er internettet? Internettet har forandret måden, hvorpå vi bruger ophavsretsbeskyttede værker såsom film eller musik, men territorial segmentering af online indhold er stadigvæk realiteten i alle 28 EU-medlemslande. Med andre ord reflekterer den nuværende forretningspraksis endnu ikke den digitale virkelighed, hvor forbrugere forventer ubegrænset adgang til indhold. Det hævdes også, at dette begrænser udviklingen af nye forretningsmodeller såvel som EU-lovgiveres mål om at opnå det digitale indre marked.

I dette foredrag belyser jeg, hvad der gælder i dag, hvad EU har gjort for at gøre det nemmere for os at få adgang til indhold, og hvad der skal til, for at vi kan nyde musik og film på tværs af grænser i Europa.