Hvorfor må man ikke fodre aben?

I Baluran National Park på Java i Indonesien deltager Zoologisk Have København i et bevarelsesprojekt. Her lever der mange truede dyr og planter, og Zoo knokler for at hjælpe med at bevare dem. I parken er der dog også rigtigt mange Javamakakker. Disse aber fodres af turister og flokkene bliver større og større. I dette projekt undersøger vi, hvad der egentlig sker i et økosystem, når aber fodres, og vi ser på samspillet mellem turister og aber.

I dette foredrag kan du høre og se hvad sker, når man fodrer vilde dyr, og lære lidt mere om, hvordan man forsker i udlandet samt hvordan man bevarer dyr og planter i praksis.