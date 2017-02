Immunforsvaret og æggestokkræft

Æggestokkræft er en sygdom med høj dødelighed, indtil videre beskeden effekt af nuværende former for immunterapi og med sparsom forskning i de immunologiske mekanismer.

Jeg forsker i betydningen af forskellige former for immunceller og immunfaktorer, både i væv og blod fra patienter med æggestokkræft. Immunfaktorer påvist i blod og væv sammenholdes med overlevelse og respons på kemoterapi-behandling, for at belyse, hvordan immunsystemet påvirker overlevelsen af æggestokkræft.

Forståelse af de komplekse interaktioner mellem æggestokkræft og immunsystemet kan danne baggrund for udvikling af nye behandlingsformer.

Foredraget vil omhandle den nuværende viden om vores immunforsvar og kræft samt beskrive min forskning.