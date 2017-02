Inklusion i arbejdslivet - et spørgsmål om normer

Bliv klædt på til at arbejde refleksivt med din arbejdsplads’ normer for fx køn, seksualitet, etnicitet eller normerne for ’den gode medarbejder’ og ’god ledelse’.

Oplægget giver dig blik for, hvordan visse normer i arbejdsrelationer kan være begrænsende, ekskluderende eller direkte diskriminerende. Som en del af arbejdskulturen, går normer ofte uset hen, fordi de bliver den selvfølgelige eller ’naturlige’ måde at gøre tingene på – det er dog ikke ensbetydende med, at det også er den rigtige måde.

Undervisningen er dialog- og workshopbaseret og gør op med den ’traditionelle’ tolerancetilgang til mangfoldighed, ligestilling og inklusion i arbejdslivet og tilbyder i stedet en alternativ og normkritisk tilgang med fokus på handling og forandring af de af dagligdagens aktiviteter, som kan have indflydelse på medarbejdernes trivsel.