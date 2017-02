Jens Steen Sehested – en (næsten) glemt barokdigter

I dag er Jens Steen Sehested næppe kendt af mange, men i sin egen tid var han højt beundret. Han var officer og digter, en helt usædvanlig kombination. Hans militære bedrifter er for længst glemt, og hans levned henligger delvist i mørke, bl.a. kendes hverken hans fødsels- eller dødsår. Men hans forfatterskab hører til de interessanteste og originaleste i den danske barok. Hans poetiske sprog er frapperende, hans værker falder inden for en bred vifte af genrer, og hans emnevalg afspejler en intens fascination af kroppens behov og funktioner: Sjældent er sex skildret så festligt, sult så nagende, uhumskheder så ulækkert som i hans digte. Først i 2011 blev hans digte samlet og trykt, og arbejdet med udgaven er baggrunden for foredraget.