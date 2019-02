Kampen om sandheden: Om påvirkningskampagner og desinformation

Hverken fake news eller desinformation er nye fænomener, men moderne medier og teknologi betyder, at det aldrig før har været så let at sprede, eller så svært at styre, information. Den enkelte har aldrig før haft adgang til så meget information. Men er vi i stand til at håndtere mængden, og er vi altid opmærksomme på, hvad vi bliver udsat for?

I sit job på Forsvarsakademiet arbejder Jeanette Serritzlev med bl.a. påvirkningsoperationer. I foredraget vil hun tale generelt om forskellige former for og grader af fake news og desinformation, og om udfordringen med at skelne støj fra substans i et moderne informationsmiljø, der altid er online. Hun vil også tale om Ruslands anvendelse af påvirkningsaktiviteter, der i FE’s seneste risikovurdering vurderes som en sandsynlig trussel mod Danmark.

Foredraget lægger op dialog og diskussion og kan versioneres alt efter målgruppen.

Foto: rawpixel.com from Pexels.