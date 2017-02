Kan fald forebygges?

I dag opfattes fald i voksenlivet som et alvorligt sundhedsproblem med store konsekvenser for både det enkelte menneske og samfundet. Heldigvis viser videnskaben, at det også er et problem, der i mange tilfælde kan forebygges med den rette indsats.

I dette foredrag viser jeg, hvordan kvalitativ forskning kan anvendes til at forstå og forklare, hvordan voksne mennesker forsøger at forebygge fald i hverdagen. I foredraget fortæller jeg først om fire hovedårsager, der kan resultere i et fald i det sene voksenliv. Bagefter præsenteres seks såkaldte faldtypologier. Faldtypologierne er udviklet ud fra interviews med mennesker, der er faldet. Gennem deres fortællinger vises det, hvordan fald forebygges ved at se sig selv som henholdsvis atlet, rebel og rationalist, skuespiller, engel og patient. Afslutningsvis tager vi et kig ind i fremtiden og gætter på, hvordan sundhedsvæsenet vil arbejde videre med faldforebyggelse. Kom og hør om andres faldhistorier – måske kan du genkende dig selv i fortællingerne?