Kan man se fri vilje i hjernen?

I tusindvis af år har filosofferne debatteret hvorvidt fri vilje findes. Nu kan moderne forskningsmetoder inden for hjernevidenskab bringe os et skridt tættere på svaret. To metoder der især bruges er magnetisk resonans og elektroencephalografi. Det er dog meget vanskeligt at designe et godt forsøg der tester fri vilje, så det er vigtigt at forstå hvad resultaterne fra disse metoder viser og hvad de ikke kan sige noget om. Håbet er dog at disse metoder vil kunne beskrive fri vilje biologisk og matematisk. Men hvis man kan beskrive og forudsige den fri vilje, er den så stadig fri? Og betyder det egentligt noget om fri vilje findes eller ej? Et sted hvor fri vilje er meget afgørende er i vores retssystem. Når skyld og straf udmåles tages det i betragtning, hvorvidt den kriminelle handling var med vilje eller ej. Så hvis hjernevidenskaben bliver i stand til at vise at den frie vilje ikke er fri, hvad kan det så betyde for fremtidens retssystem?