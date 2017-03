Kan planter lære os noget om os selv?

Vi ved allerede en del om de reguleringsmekanismer, der findes i vores celler, som regulerer hvilke gener, der bliver udtrykt hvor og hvornår, og at det er med til at gøre os forskellige fra bl.a. planter. Men kan vi alligevel lære noget af dem, planterne? Og hvem er den nye aktør i den proteinregulerede celleverden? Et nyopdaget system bestående af små RNA-molekyler findes både i planter og mennesker og har stor betydning for cellens vækst og vedligeholdelse. Jeg fortæller om, hvordan planter kan bruges som modelorganisme i forskning, hvordan det RNA-baserede system fungerer (i samarbejde med proteiner), at det kan føre til kræft, når det ødelægges, men, at det omvendt også kan bruges til at angribe kræften.