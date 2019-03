Kan vedvarende energi virkelig dække vores energibehov?

Foredraget berører emner fra meteorologi til elsystemet og lidt videre til markeder for el.

Er der nok vedvarende energi, især sol og vind, til at dække elbehovet eller hele energibehovet i Danmark, Europa og verden? Kommer energien også når vi har brug for den, eller må vi lagre en del? Bliver det for dyrt at omstille hele vores el-produktion? Kan vi stadig nå vores klimamål eller er tiden for knap? Er Danmark virklig førende i integration af vindenergi i elnettet? Og hvor meget vil megatrenden elektrificering præge fremtiden?

Disse og lignende spørgsmål vil blive behandlet af Gregor Giebel, en forsker med mere ned 20 års erfaring på Risø (nu DTU Vindenergi), som er specialist i energimeteorologi.

Foredraget kan holdes på dansk, engelsk eller tysk.