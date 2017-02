Kend dit DNA

Forestil dig, at man kan købe en god, stor familiebil for fem kroner. Det er, hvad der er sket for DNA-aflæsningsteknologien de sidste femten år. Det er ikke svært at forestille sig, at dette allerede har haft, men også får, stor betydning for, hvordan teknologien vil blive anvendt, når vi undersøger patienter og andre menneskers DNA.



Læger og forskere bruger DNA og genetik til mange formål, og foredraget vil berøre de klassiske forudsigelser af sygdomsrisiko, men også koncentrere sig om de måder, hvorpå man kan bruge genetik til at håndtere spørgsmål, som ellers er svære eller umulige at få svar på.