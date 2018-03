Kendisjournalistik - hvordan bliver historierne til, og hvorfor kan vi lide dem?

Journalistik om de kendte og de kongelige er en særlig form for journalistik, som bygger på en særdeles aktiv relation til sine brugere.

De fleste historier om de kendte stammer fra intimssfæren, men det betyder ikke, at journalisterne udspionerer de kendte for få at fat i historierne. Foredraget gennemgår, hvordan journalister finder historierne, og hvordan de formidles.

Hør om den forskudte sladderteknik, billedernes rolle, og hvordan brugerne inddrages i at skabe mening i teksten. Foredraget vil inddrage eksempler på kendisjournalistik fra både Danmark og udlandet.