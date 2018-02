Kig ind i hunden

Foredraget gennemgår de moderne teknikker, som dyrlæger kan benytte sig af for at kunne 'kigge' ind i dyrekroppen. Kikkertundersøgelser og -behandlinger kræver enten ingen eller kun mindre operationer og dermed også mindre risiko for komplikationer, men teknikkerne er svære at lære og tolke.

Ud over gennemgang af procedurerne og teknikkerne med videoer lægger foredraget også op til diskussion af emner som kæledyr og livskvalitet, dyrlægeuddannelsen, dyreetik, operationer på dyr og innovation – i gamle dage kaldet opfindsomhed.